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TVO SAFETY IMPROVEMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2016 : 100.000.000 €
Andere Links
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23/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TVO SAFETY IMPROVEMENTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/09/2016
20150675
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TVO SAFETY IMPROVEMENTS
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 227 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment in safety improvements including replacement of emergency diesel generators and reactor internal pumps, as well as introduction of a new additional emergency feedwater system at the Olkiluoto (Finland) nuclear power plant

The project will contribute to improvements in safety and reliability of low-carbon electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on technical characteristics of the safety upgrade investment project schemes they will not require environmental impact assessments. The project works are planned to be implemented at an existing operational site and they are mostly related to replacement of existing equipment. The project activities are expected to have minimal environmental impact. The typically anticipated impact is mainly temporary and relates to construction and installation works and can usually be well managed by appropriate measures taken during project implementation.

The promoter is a private company operating in the utilities sector; however the electricity sector in Finland, based on an exemption granted by the European Commission, is not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
23/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TVO SAFETY IMPROVEMENTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TVO SAFETY IMPROVEMENTS
Datum der Veröffentlichung
23 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66770733
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150675
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
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23/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TVO SAFETY IMPROVEMENTS
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TVO SAFETY IMPROVEMENTS

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen