REGMIFA II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
REGMIFA S.A - Regional MSME Investment Fund for Sub-Saharan Africa is a regional fund investing primarily in microfinance institutions based in Sub-Saharan Africa.
The fund targets regulated and non-regulated microfinance institutions (MFIs), local banks and other financial institutions providing funding to micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) (collectively referred to as "partner lending institutions" or "PLIs") in Sub-Saharan Africa. The fund aims to increase over time the percentage of investments in smaller and less-developed PLIs, which are commonly not served by existing microfinance funders. According to the Microrate or Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) definition of the respective tiers, for Q3/2015 the REGMIFA Tier composition by number of PLIs is respectively 43% for Tier I MFIs and 57% for Tier II MFIs. In June 2015, REGMIFA reached more than 200,000 clients in 17 Sub-Saharan African countries.
The fund enhances its social mission and impact objectives through the active management of its social performance by relying upon a sound environmental and social responsibility (ESR) strategy and risk management system.
The investment manager of REGMIFA is an active member of the main industry initiatives through which it shares its market knowledge and spurs best practices, in particular in the field of client protection and social performance management. The fund also attends and sponsors conferences to promote its activities, and actively participates in initiatives such as the SMART Campaign for Client Protection, the LuxFLAG Microfinance Label and the Social Performance Task Force.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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