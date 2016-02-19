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SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II

Unterzeichnung(en)

Betrag
160.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 160.000.000 €
Stadtentwicklung : 160.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/08/2016 : 160.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II
Related public register
22/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/08/2016
20150650
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II
LAND BRANDENBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Project to support social housing retrofitting and new construction in the Federal State of Brandenburg

The proposed operation is expected to comprise comprehensive retrofitting and adaption of existing social housing units possibly as well as some construction or reconstruction of rented social housing. The investments will need to satisfy the EIB's eligibility criteria for urban renewal and sustainable communities. The housing investments are anticipated to form part of specific local integrated urban development plans (INSEKs/ Integrierte Stadtentwicklungskonzepte).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU directives will be verified during appraisal: Environtmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the housing investments will be reviewed during project appraisal. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II
22/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67557720
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150650
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
258090659
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150650
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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07/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II
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Andere Links
Übersicht
SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II
Datenblätter
SOZIALES UND NACHHALTIGES WOHNEN BRANDENBURG II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen