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S-BAHN RUHRGEBIET

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 175.000.000 €
Verkehr : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/04/2016 : 175.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S-BAHN RUHRGEBIET
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - S-BAHN RUHRGEBIET

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/04/2016
20150649
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
S-BAHN RUHRGEBIET
ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND RHEIN-RUHR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 350 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of new rolling stock in the densely populated Ruhr region

The project consists of the purchase of around 40 electric trains mainly to be used for increased services. The trains will be used on the S-Bahn (suburban trains) Network 2. This network serves amongst others the cities of Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen and Oberhausen.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required. Compliance with applicable EU directives will be checked as required according to the final scope and procedures for the scrapping/disposal of the old rolling stock, if any.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
The contract notice for the supply contract for the trainsets has been published in the Official Journal of the EU (OJEU 2015/S 132-243416). The procurement process followed for these trains, and also for the other project components, will be reviewed during appraisal.

Weitere Unterlagen
22/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S-BAHN RUHRGEBIET
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - S-BAHN RUHRGEBIET

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - S-BAHN RUHRGEBIET
Datum der Veröffentlichung
22 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65375211
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150649
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - S-BAHN RUHRGEBIET
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226512438
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150649
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
S-BAHN RUHRGEBIET
Datenblätter
S-BAHN RUHRGEBIET

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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