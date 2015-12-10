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LAHTI BIOMASS CHP PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 75.000.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/06/2016 : 75.000.000 €
Andere Links
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11/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA
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20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LAHTI BIOMASS CHP PLANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/06/2016
20150636
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LAHTI BIOMASS CHP PLANT
LAHTI ENERGIA OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 205 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new biomass-based combined heat and power (CHP) plant for Lahti Energia Oy

The project comprises the deployment of a combined heat and power biomass-fired plant at Kymijärvi in Lahti. The plant will provide electricity to the national grid and useful heat to the district heating system in the city of Lahti. The project will be implemented in two phases, with a separate investment decision for the second phase to be made later.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is undergoing a mandatory environmental impact assessment according to the EU requirements for this type of plant. The environmental impact statement was completed in June 2014 and an application for environmental permit was submitted to the competent authorities.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
11/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA
11/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA Attachments
14/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAHTI BIOMASS CHP PLANT
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - LAHTI BIOMASS CHP PLANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA
Datum der Veröffentlichung
11 May 2016
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63318664
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150636
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA Attachments
Datum der Veröffentlichung
11 May 2016
Sprache
Finnisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63320420
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150636
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LAHTI BIOMASS CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
14 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67025997
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150636
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LAHTI BIOMASS CHP PLANT
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
182528280
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150636
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - LAHTI BIOMASS CHP PLANT - EIA
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Übersicht
LAHTI BIOMASS CHP PLANT
Datenblätter
LAHTI BIOMASS CHP PLANT

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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