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RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING 2014-2020 (HU)

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 400.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2016 : 400.000.000 €
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Ungarn: EIB unterstützt mit 400 Millionen Euro strategische Projekte zur Förderung der ländlichen Entwicklung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2016
20150628
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING 2014-2020 (HU)
HUNGARY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 440 million
EUR 3000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed operation will support the implementation of specific, long-term measures identified by Hungary's New Rural Development Programme for the EU programming period 2014-2020. It will focus on improving the competitiveness of the agricultural sector and sustainable rural development by supporting small-scale rural and agricultural investments.

The project will generate economic benefits in terms of employment, rural development and support to small and medium-sized enterprises (SMEs). The project will contribute to EU policy objectives in the fields of climate change, biodiversity protection and soil management. As the schemes are spread out in the country, the project will primarily impact Hungary's development in less-developed regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an environmental impact assessment (EIA), subject to the decision of the competent authority and in accordance with relevant applicable EU environmental regulations. Where an action may affect a Natura 2000 site, the Bank would require the promoter to follow the procedures of applicable directives, as transposed into national law.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the sub-projects are tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RURAL DEVELOPMENT CO-FINANCING 2014-2020 (HU)
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64073765
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150628
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Ungarn
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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