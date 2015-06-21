PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES

Übersicht
Purchase of up to 20 multi-system mainline locomotives
The project concerns the purchase of 20 mainline electric-powered locomotives, compliant with the relevant technical specification for interoperability (TSI), for use in Poland and, in part, also in Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia and Hungary. The project represents the replacement of a small part of the promoter's overall fleet of 1,300 electric locomotives.
Rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the freight market that are most appropriately met by rail.
The promoter is a public undertaking operating in the transport sector but is not subject to the EU procurement directives. In January 2015, the promoter in any case issued an open tender (published in the Official Journal of the EU with the reference OJEU 2015/S 014-020749) for the supply of the locomotives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.