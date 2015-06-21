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PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 40.000.000 €
Verkehr : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2016 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/07/2016
20150621
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
PKP CARGO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of up to 20 multi-system mainline locomotives

The project concerns the purchase of 20 mainline electric-powered locomotives, compliant with the relevant technical specification for interoperability (TSI), for use in Poland and, in part, also in Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia and Hungary. The project represents the replacement of a small part of the promoter's overall fleet of 1,300 electric locomotives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Rolling stock does not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (2011/92/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the freight market that are most appropriately met by rail.

The promoter is a public undertaking operating in the transport sector but is not subject to the EU procurement directives. In January 2015, the promoter in any case issued an open tender (published in the Official Journal of the EU with the reference OJEU 2015/S 014-020749) for the supply of the locomotives.

Weitere Unterlagen
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64483408
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150621
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135780583
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150621
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
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PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES
Datenblätter
PKP CARGO MULTI-SYSTEM LOCOMOTIVES

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen