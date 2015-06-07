Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

REWILDING EUROPE (NCFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
2.000.000 €
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 2.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/04/2017 : 2.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REWILDING EUROPE (NCFF)
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - REWILDING EUROPE (NCFF)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/04/2017
20150607
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REWILDING EUROPE (NCFF)
Rewilding Europe Capital
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 2 million
EUR 14 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Intermediated loan to a special purpose financial intermediary, providing loans to probiodiversity businesses, including commercial conservation projects

The project aims to support small businesses in rural areas that will have a positive impact on restoring landscapes, ecosystems and biodiversity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In Europe's countryside, rural land abandonment and certain land-use changes have lead to a rapid decline in species, biodiversity and natural ecosystems. In particular, populations of many species (mammals, birds, reptiles, insects, plants) dependent on open and half-open (mosaic) landscapes are declining, partly due to a loss of their habitat. Socioeconomically, land abandonment is reducing experienced labour forces and employment prospects are worsening, resulting in rural areas becoming less economically productive. This operation will seek to reverse some of these damaging trends by restoring, maintaining, and enhancing these mosaic landscapes and their biodiversity, and returning them to a state of ecological health and biodynamic balance which can support the substantial recovery and comeback of wildlife species across Europe. This operation will engage socioeconomic activities reliant on opportunities created by this habitat recovery and resultant wildlife comeback, which in turn can be structured to support the sustainability of these natural recovery processes. These operations may take place in Natura 2000 sites. This operation will support Target 2 of the Biodiversity Strategy. The relevant baseline biodiversity/ecosystem LIFE indicators will be included in the contractual framework with the financial intermediary and the final recipients and will be reported on.

The financial intermediary's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the EU Procurement Directive. Details will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
28/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REWILDING EUROPE (NCFF)
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - REWILDING EUROPE (NCFF)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REWILDING EUROPE (NCFF)
Datum der Veröffentlichung
28 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65158981
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150607
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - REWILDING EUROPE (NCFF)
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
246296108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150607
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/01/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REWILDING EUROPE (NCFF)
Related public register
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - REWILDING EUROPE (NCFF)
Andere Links
Übersicht
REWILDING EUROPE (NCFF)
Datenblätter
REWILDING EUROPE (NCFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen