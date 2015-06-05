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IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 12.500.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 12.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/03/2018 : 12.500.000 €
Andere Links
Related public register
19/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/03/2018
20150605
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
SLM Partners LLP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment fund targeting forestry assets in Ireland

The fund will invest in forest assets in Ireland with the aim of transforming clearfell plantations to more sustainable continuous cover forestry. This will also involve the introduction of native broadleaf species in what today are monoculture forests of Sitka spruce. This will be supplemented by afforestation on new land when the opportunity is available.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute to an increase in biodiversity where native broadleaf trees are introduced and as a result of managing forests under the continuous cover forestry management system.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the EU Procurement Directive. Details will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
19/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Datum der Veröffentlichung
19 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64465730
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150605
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
183524419
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150605
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Andere Links
Übersicht
IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)
Datenblätter
IRISH SUSTAINABLE FOREST FUND (NCFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen