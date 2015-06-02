SME & MIDCAP PIMA FLEET RENEWAL II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Dedicated EIB loan to finance investments by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in fleet renewal, in collaboration with incentive programmes from Spain's Ministry of Agriculture, Food and Environment and Ministry of Public Works and Transport.
The project concerns financing the renewal of road transport fleets in the private sector in Spain, including freight and passenger transport, as well as agricultural machinery, exclusively for SMEs and mid-caps.
The loan will be dedicated to financing the renewal of fleets with new models equipped with more modern technology, which are expected to lead to improved safety and working conditions, as well as to increased energy efficiency and protection of the environment.
The EIB financing will contribute towards public programmes promoted by the Spanish government supporting the renewal of transport fleets (Planes de Impulso al Medio Ambiente – PIMA), including PIMA Aire and PIMA Transporte.
The Bank will require that projects financed under this operation comply with national and applicable EU legislation, as appropriate.
The Bank will require that projects financed under this operation comply with national and applicable EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.