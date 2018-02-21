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RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Jordanien : 30.000.000 €
Wasser, Abwasser : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/10/2018 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1 - DRAFT ESIA - to be replaced by final version when available
Related public register
23/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Februar 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/10/2018
20150559
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1
ACCEPTABLE CORPORATE(S),HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 1026 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction and operation of: (i) a desalination plant in the Gulf of Aqaba producing 65 million cubic meters (MCM)/year of desalinated water for Aqaba, Jordan and Eilat, Israel; (ii) a brine and seawater pipeline linking the Red Sea with the Dead Sea discharging 235 MCM/year of brine and seawater to the Dead Sea; and (iii) hydropower plants on the brine and seawater pipeline.

The objective of the project is to have an improved water supply in the Aqaba (Jordan) and Eilat (Israel) regions by 2021 and at the same time to slow down the decline of the Dead Sea.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental and social impact assessment has already been carried out under the World Bank's supervision. The EIB is carrying out a full update of this Environmental and Social Impact Assessment through Technical Assistance (TA) to identify remaining gaps and ensure the ESIA and Environmental and Social Management Plans comply with EIB standards and safeguards.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
21/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1 - DRAFT ESIA - to be replaced by final version when available
23/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1 - DRAFT ESIA - to be replaced by final version when available
Datum der Veröffentlichung
21 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82425040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150559
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Jordanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1
Datum der Veröffentlichung
23 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79376632
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150559
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Jordanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/02/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1 - DRAFT ESIA - to be replaced by final version when available
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23/04/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1
Andere Links
Übersicht
RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1
Datenblätter
RED SEA DEAD SEA WATER PPP PHASE 1

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen