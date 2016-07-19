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TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
190.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 190.000.000 €
Energie : 190.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2016 : 190.000.000 €
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16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt erste staatliche Projekte im Rahmen des Juncker-Plans

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2016
20150544
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
TAURON DYSTRYBUCJA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 190 million
EUR 377 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves a multiannual investment programme for the modernisation and extension of electricity networks of the promoter's distribution company, Tauron Distribution S.A., located in southern Poland.

The project aims to connect new users, as well as to improve and maintain electricity supply quality and reliability, thus contributing to the security of internal energy supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme includes only medium voltage (MV) and low voltage (LV) schemes of minimal or no environmental impact which will not require an environmental impact assessment (EIA) according to the EIA Directive 2011/92/EU as transposed into Polish law. The impact that can be typically expected for some schemes relates to visual impact, vegetation clearance, an impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. The appraisal will focus on the promoter's environmental capacity and work procedures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt erste staatliche Projekte im Rahmen des Juncker-Plans

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62308579
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150544
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165198614
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150544
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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TAURON ELECTRICITY DISTRIBUTION II
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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