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SLL HEALTHCARE INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
520.342.989,75 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 520.342.989,75 €
Gesundheit : 520.342.989,75 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2017 : 256.100.309,25 €
24/06/2016 : 264.242.680,5 €
Andere Links
Related public register
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLL HEALTHCARE INVESTMENTS
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SLL HEALTHCARE INVESTMENTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 April 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2016
20150542
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SLL HEALTHCARE INVESTMENTS
STOCKHOLMS LAENS LANDSTING
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 5000 million (EUR 543 million)
SEK 10984 million (EUR 1192 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Hospital investment programme in the County of Stockholm

This long-term investment programme supports the extension, rehabilitation and reconfiguration of 7 hospitals in the County of Stockholm in Sweden. All hospitals are operated by Landstinget, the regional agency responsible for the provision of public healthcare services. The plan aims to align the healthcare capital to the needs of the future decades by tackling current challenges in the system: changing expectations and demands of the population due to rapid population growth and shifting demographics, aged infrastructure, escalating costs, rapid technological and medical developments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal.
The public building will have to meet at least the relevant national targets on energy efficiency. The design energy performance of the hospital and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLL HEALTHCARE INVESTMENTS
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SLL HEALTHCARE INVESTMENTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLL HEALTHCARE INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66883999
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150542
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SLL HEALTHCARE INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151125777
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150542
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SLL HEALTHCARE INVESTMENTS
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - SLL HEALTHCARE INVESTMENTS
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Datenblätter
SLL HEALTHCARE INVESTMENTS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen