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MIKKELI CENTRAL HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 55.000.000 €
Gesundheit : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/04/2016 : 55.000.000 €
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08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIKKELI CENTRAL HOSPITAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB fördert Krankenhausmodernisierung im finnischen Mikkeli

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Januar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/04/2016
20150538
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MIKKELI CENTRAL HOSPITAL
ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 105 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Renovation, reconstruction and extension of the Mikkeli Central Hospital campus in Finland.

The project aims to replace the existing hospital infrastructure with integrated, modern hospital facilities on the existing Mikkeli General Hospital campus, and to consolidate the production of in- and outpatient healthcare and social services on a single site. Expected project benefits include better healthcare and social service workflows, increased energy efficiency, improved access for patients/clients, and as a result more cost-efficient healthcare services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority.

The public buildings will have to meet at least the relevant national targets on energy efficiency. The design energy performance of the hospital and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIKKELI CENTRAL HOSPITAL
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB fördert Krankenhausmodernisierung im finnischen Mikkeli

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MIKKELI CENTRAL HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
8 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66889675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150538
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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MIKKELI CENTRAL HOSPITAL
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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