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WINDPARK PRETUL

Unterzeichnung(en)

Betrag
36.750.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 36.750.000 €
Energie : 36.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2015 : 4.593.750 €
10/12/2015 : 4.593.750 €
10/12/2015 : 13.781.250 €
10/12/2015 : 13.781.250 €
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Related public register
04/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WINDPARK PRETUL
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07/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDPARK PRETUL
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK PRETUL
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB unterstützt Windpark der Bundesforste mit 36,7 Mio. EUR Darlehen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2015
20150519
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WINDPARK PRETUL
OESTERREICHISCHE BUNDESFORSTE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 37 million
EUR 52 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a 42 MW windpark in the state of Styria, Austria.

The development of wind energy supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and energy efficiency objectives. The project further contributes to the Bank's priority objectives for climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is located in a sensitive mountain region. A comprehensive authorisation procedure including strategic environmental assessment (SEA) and environmental impact assessment (EIA) has been completed. Several concerns were raised by third parties during consultation. These concerns were considered and addressed by the competent authority. The permit has been granted. Details of the authorisation process and compliance with relevant EU directives will be assessed during appraisal.

The European Commission has exempted all contracts from the scope of the Utilities Directive (2004/17/EC) which are being awarded to implement electricity generation projects in Austria (EC decision 2008/585/EC). This exemption allows the promoter, although a public entity, to apply commercial procurement procedures for the implementation of this project.

Weitere Unterlagen
04/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - WINDPARK PRETUL
07/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDPARK PRETUL
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK PRETUL
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB unterstützt Windpark der Bundesforste mit 36,7 Mio. EUR Darlehen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - WINDPARK PRETUL
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63825179
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150519
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDPARK PRETUL
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63954938
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150519
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WINDPARK PRETUL
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84573818
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150519
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
WINDPARK PRETUL
Datenblätter
WINDPARK PRETUL
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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