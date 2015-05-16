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ENEDIS ADVANCED METERING

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 1.150.000.000 €
Energie : 1.150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/02/2019 : 250.000.000 €
12/11/2020 : 400.000.000 €
13/12/2016 : 500.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEDIS ADVANCED METERING
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEDIS ADVANCED METERING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2016
20150516
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENEDIS ADVANCED METERING
ENEDIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1150 million
EUR 3225 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

ENEDIS' investments in advanced metering infrastructure during the period 2016-2019

The installation of smart meters and the development of remote control capabilities will allow remote readings, near real-time consumption information and better management of the network. The project aims to improve efficiency of the electricity distribution systems as well as customer information and awareness.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises the installation of advanced electricity meters. Based on technical characteristics of the project it is unlikely that environmental impact assessment (EIA) will be required. The main potential impact on the environment is from the disposal of the old meters.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEDIS ADVANCED METERING
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEDIS ADVANCED METERING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEDIS ADVANCED METERING
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67381446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150516
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENEDIS ADVANCED METERING
Datum der Veröffentlichung
26 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164576987
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150516
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEDIS ADVANCED METERING
Related public register
26/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEDIS ADVANCED METERING
Andere Links
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Datenblätter
ENEDIS ADVANCED METERING

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen