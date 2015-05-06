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HOCHSCHULGEBAUDE BRANDENBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 70.000.000 €
Dienstleistungen : 17.500.000 €
Bildung : 52.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/05/2016 : 17.500.000 €
25/05/2016 : 52.500.000 €
Andere Links
Related public register
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHSCHULGEBAUDE BRANDENBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Dezember 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/05/2016
20150506
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HOCHSCHULGEBAUDE BRANDENBURG
LAND BRANDENBURG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
EUR 140 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation, construction and rehabilitation of buildings located at public universities and universities of applied sciences in the Federal State of Brandenburg, Germany

The project aims to support the promoter's efforts to further increase the quality of research and tertiary education in Brandenburg.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project covers universities and research facilities of a kind which are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of that directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required by the competent authority. The public building will have to meet at least the relevant national targets concerning energy efficiency. The energy performance designs of the new and renovated buildings will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHSCHULGEBAUDE BRANDENBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHSCHULGEBAUDE BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66096784
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150506
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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27/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HOCHSCHULGEBAUDE BRANDENBURG
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HOCHSCHULGEBAUDE BRANDENBURG
Datenblätter
HOCHSCHULGEBAUDE BRANDENBURG

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen