UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT FL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Framework loan to finance urban public transport investments in up to 20 municipalities in Ukraine
The schemes to be financed under the operation will improve the frequency and sustainability of public transport in medium-sized Ukrainian cities and will have a positive effect on the economy of those cities. Moreover, they are expected to generate savings in user time, vehicle operating costs, road accident costs, local air/noise emissions, as well as a reduction in greenhouse gas emissions as a result of the expected shift of passengers from road to electric transport modes.
If situated in the EU, some of the infrastructure schemes may fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and a screening by a competent authority would be required to determine whether an EIA were required. The environmental process followed for the individual schemes and compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal and the subsequent individual scheme allocation appraisals. Overall, the schemes should help the public transport systems gain or at least maintain modal share and thereby promote sustainable transport outcomes.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are carried out in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.