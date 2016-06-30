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RIGA TRANSPORT COMPANY

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Lettland : 75.000.000 €
Verkehr : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2017 : 75.000.000 €
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22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIGA TRANSPORT COMPANY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2017
20150496
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RIGA TRANSPORT COMPANY
RP SIA RIGAS SATIKSME
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 195 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Purchase of 20 new low-floor tram units to operate in the city of Riga, and modernisation of tramway infrastructure and depot. Purchase of 10 hydrogen fuel cell (HFC) buses and 10 Hytrolleys with HFC range extenders. Construction of hydrogen fuel production and storage facility.

The project consists of the purchase of 20 new low-floor tram units for the city of Riga. New trams will replace existing ones, which are obsolete.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacture of the new train sets will take place in the manufacturer's plant and does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required for this component. Compliance of the new depot, the expansion of existing depot and associated facilities (i.e. infrastructure, if any) will be analysed during appraisal.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate. The procurement process followed for tram sets will be reviewed during appraisal.

Weitere Unterlagen
22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIGA TRANSPORT COMPANY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIGA TRANSPORT COMPANY
Datum der Veröffentlichung
22 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63147899
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150496
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Lettland
Öffentlich zugänglich
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22/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RIGA TRANSPORT COMPANY
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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