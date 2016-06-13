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BERLIN FORSCHUNG II

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 350.000.000 €
Dienstleistungen : 87.500.000 €
Bildung : 262.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/02/2017 : 87.500.000 €
10/02/2017 : 262.500.000 €
Andere Links
Related public register
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN FORSCHUNG II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BERLIN FORSCHUNG II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/02/2017
20150492
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BERLIN FORSCHUNG II
LAND BERLIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 1541 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The purpose of the project is to co-finance the city of Berlin's eligible investments in research performed by academic staff and scientists at the three public universities, up to three public universities of applied sciences as well as up to 13 public non-university research institutes in the period 2016-2017.

The project aims to strengthen research in Berlin.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns public research to be carried out in existing facilities, already authorised for the same purpose and not expecting materially to change current research and development (R&D) practices at these institutions. The project will therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. The project may also include research activities on live animals for scientific purposes. The compliance of the promoter's standards and methodologies with Directive 2010/63/EU will be verified during appraisal. Full environmental details will be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN FORSCHUNG II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BERLIN FORSCHUNG II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN FORSCHUNG II
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
68907904
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150492
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BERLIN FORSCHUNG II
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82864672
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150492
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/09/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BERLIN FORSCHUNG II
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BERLIN FORSCHUNG II
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Datenblätter
BERLIN FORSCHUNG II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen