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SGN GAS TO THE WEST

Unterzeichnung(en)

Betrag
57.633.565,79 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 57.633.565,79 €
Energie : 57.633.565,79 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2017 : 57.633.565,79 €
Andere Links
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10/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SGN GAS TO THE WEST - Environmental Statement
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10/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SGN GAS TO THE WEST - Strabane-Maydown section
Related public register
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SGN GAS TO THE WEST

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2017
20150487
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SGN GAS TO THE WEST
SCOTIA GAS NETWORKS LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 50 million (EUR 60 million)
GBP 143 million (EUR 171 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the expansion of the gas transmission network (high pressure and intermediate pressure) to the main towns in the west and north-west of Northern Ireland: Dungannon, Cookstown, Magherafelt, Coalisland, Omagh, Enniskillen, Derrylin and Strabane; it will connect the current transmission network to the outskirts of each town.

The project will enable a shift from the dependence on oil (and partly on coal), with environmental benefits and potentially lower energy costs. The project will be located in EIB cohesion priority regions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The characteristics of the project components are such that they fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, leaving it up to the national competent authority to decide whether an EIA is required.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/18/EC, or 2014/24/EU where applicable, and/or 2004/17/EC, or 2014/25/EU where applicable, and/or 2014/23/EU where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC.

Weitere Unterlagen
10/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SGN GAS TO THE WEST - Environmental Statement
10/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SGN GAS TO THE WEST - Strabane-Maydown section
23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SGN GAS TO THE WEST

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - SGN GAS TO THE WEST - Environmental Statement
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71493877
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150487
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - SGN GAS TO THE WEST - Strabane-Maydown section
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71513595
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150487
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SGN GAS TO THE WEST
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66679512
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150487
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SGN GAS TO THE WEST - Environmental Statement
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10/11/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - SGN GAS TO THE WEST - Strabane-Maydown section
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23/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SGN GAS TO THE WEST
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Übersicht
SGN GAS TO THE WEST
Datenblätter
SGN GAS TO THE WEST

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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