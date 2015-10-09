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SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
310.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 15.000.000 €
Niederlande : 15.000.000 €
Frankreich : 280.000.000 €
Dienstleistungen : 310.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/10/2016 : 15.000.000 €
11/10/2016 : 15.000.000 €
15/09/2017 : 140.000.000 €
21/07/2016 : 140.000.000 €
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02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2016
20150468
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN
SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX BV,SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA EFC SA,SOCIETE GENERALE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 310 million
EUR 1900 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multicountry Framework Loan dedicated to innovative Equipment Leasing for Private Sector Entities

The proposed project is a multi-country framework, in support of Innovative High-Tech equipment leasing by private sector entities. Innovative High-Tech equipment is expected to include IT and medical equipment. The promoters of the project will be several leasing entities of the Société Générale Group throughout France, Spain and the Benelux.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Innovative equipment leasing is unlikely to fall under the EIA Directive. However, the EIB will carry out a due diligence on the promoters' capacities and procedures to adhere to the Bank's standards and rules in administering EIB finance, notably on social and environmental principles, and, where appropriate, public consultation requirements.

Final beneficiaries, as well as the promoters, have been assessed by EIB as being private companies not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the promoter wishes to finance final beneficiaries that after all are subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64488683
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150468
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Belgien
Niederlande
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN
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SG INNOVATIVE EQUIPMENT LEASING FRAMEWORK LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen