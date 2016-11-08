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RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 1.125.000.000 €
Energie : 1.125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2017 : 60.000.000 €
20/12/2017 : 70.000.000 €
20/12/2017 : 70.000.000 €
19/12/2017 : 100.000.000 €
28/08/2018 : 110.000.000 €
11/12/2018 : 115.000.000 €
19/12/2017 : 120.000.000 €
21/12/2017 : 200.000.000 €
20/12/2017 : 280.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 November 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2017
20150465
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES II
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1125 million
EUR 1500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of renewable energy projects in France, especially in onshore wind, solar photovoltaics (PV), geothermal, biomass and small hydropower

The project aims to contribute to renewable energy targets in France and the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation is intended to generate environmental benefits by supporting projects that help mitigate climate change. Due to their technical characteristics, some of the individual projects to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive, leaving it to the national competent authority to determine according to Annex III of the said directive whether an environmental impact assessment is required. The Bank will assess the capacity and procedures of the financial intermediaries (FIs) to be selected to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's public disclosure policy, which aims to facilitate=e access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will require the FIs to ensure that contracts for the implementation of the projects are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required

Weitere Unterlagen
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71675298
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150465
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE
Andere Links
Übersicht
FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES II
Datenblätter
RENEWABLE ENERGY RISK SHARING FRANCE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen