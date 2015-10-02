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GEORGIAN AGRI-FOOD VALUE CHAINS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 100.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2016 : 100.000.000 €
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06/02/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEORGIAN AGRI-FOOD VALUE CHAINS
Zugehörige Pressemitteilungen
Georgien: Darlehen in Rekordhöhe – 450 Millionen Euro für Projekte in den Bereichen Verkehr, kommunale Infrastruktur und Landwirtschaft

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2016
20150450
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEORGIAN AGRI-FOOD VALUE CHAINS
Ministry of Finance of Georgia, eligible financial institutions
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan to Georgia, to be on-lent through eligible financial institutions to final beneficiaries (APEX structure), for upgrade of the horticulture (incl. nuts) and wine sectors in the country across their entire respective value chains.

The EIB loan will primarily support small and medium-sized enterprises (SMEs) along the targeted value chains. Key investment gaps to be addressed include replacement of old and unproductive plantations and development of post-harvest handling and cold storage infrastructure. The loan will also be available for investment in public sector infrastructure, such as testing laboratories and research and vocational training facilities that support production and marketing along these value chains.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The limited size of the sub-projects to be financed will ensure that any negative environmental and social impact is limited and can be managed with appropriate mitigation measures. National environmental legislation and the environmental and social due diligence capacity and procedures of financial intermediaries will be assessed in order to ensure compliance of the operation with the Bank's environmental and social policy, which is based on the principles of EU legislation.

The Bank will require the promoter(s) to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEORGIAN AGRI-FOOD VALUE CHAINS
Datum der Veröffentlichung
6 Feb 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63017275
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150450
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Georgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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