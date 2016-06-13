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TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 450.000.000 €
Telekommunikation : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/06/2016 : 450.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB fördert mobilen Breitbandausbau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juni 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/06/2016
20150442
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
TELEFONICA GERMANY GMBH & CO OHG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the investments in the expansion, modernisation and consolidation of the promoter's mobile access network after the acquisition of its competitor E-Plus. The objective is to create an optimised network with significantly better network quality through increased coverage for a wider provision of advanced mobile broadband services in Germany. The main implemention phase will be carried out during the years 2016 and 2017.

The project will increase the quality and coverage of the promoter's mobile network in the country, enabling provision of advanced mobile broadband services also in more rural and remote areas. Accordingly, the project is expected to have a positive impact on the overall creation of sustainable growth and employment in Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. No particular negative residual environmental impact is expected.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB fördert mobilen Breitbandausbau

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67619573
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150442
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134656006
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150442
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Related public register
16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
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Übersicht
TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Datenblätter
TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB fördert mobilen Breitbandausbau

Aktuelles und Storys

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Deutschland: EIB fördert mobilen Breitbandausbau
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09/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND
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16/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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