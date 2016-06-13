TELEFONICA DEUTSCHLAND MOBILE BROADBAND

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the investments in the expansion, modernisation and consolidation of the promoter's mobile access network after the acquisition of its competitor E-Plus. The objective is to create an optimised network with significantly better network quality through increased coverage for a wider provision of advanced mobile broadband services in Germany. The main implemention phase will be carried out during the years 2016 and 2017.
The project will increase the quality and coverage of the promoter's mobile network in the country, enabling provision of advanced mobile broadband services also in more rural and remote areas. Accordingly, the project is expected to have a positive impact on the overall creation of sustainable growth and employment in Germany.
The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory environmental impact assessment. No particular negative residual environmental impact is expected.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority, and is thus not covered by EU directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.