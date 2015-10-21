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MICROBANK ERASMUS STUDENT MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
22.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 22.500.000 €
Bildung : 22.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/02/2016 : 22.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB und MicroBank unterzeichnen Vertrag für die Finanzierung von Masterstudierenden an europäischen Universitäten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/02/2016
20150434
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MICROBANK ERASMUS STUDENT LOAN
NUEVO MICRO BANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 22 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A new product aiming partially to finance master studies in the EU under the European Commission´s Erasmus programme.

This project concerns a student loan operation promoted by MicroBank in Spain, supporting the first transaction under the new mandate Erasmus Student Loan Guarantee given by the European Investment Fund.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project does not comprise any tangible investment. In the light of this and of its immaterial nature, the project does not fall under any of the annexes of Directive 2011/92/EU and therefore does not need an environmental impact assessment.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for implementation of the project (if any) have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Spanien: EIB und MicroBank unterzeichnen Vertrag für die Finanzierung von Masterstudierenden an europäischen Universitäten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen