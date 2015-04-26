GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II

Übersicht
Development of a new highway alignment along the E-60 East-West Highway and, specifically, the 14 km section between Zemo Osiauri and Chumateleti. The project is part of the European route E-60, which is the second-longest European road corridor running from France to Kyrgyzstan. In Georgia, it runs from the Red Bridge at the Azerbaijan Border to the Poti Port at the Black Sea Coast, a distance of about 388 km.
The construction of this section of the East-West corridor will contribute to the development of trade, regional integration and interconnectivity, which are important factors for economic growth, progress and social transformation.
If the project was located in the EU, it would fall under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. An EIA (and a resettlement action plan) is being done. During appraisal the Bank will review the EIA process to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Georgia is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment (ESPOO Convention).
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules. The calls for tender and the award notices will be published in the Official Journal of the EU as appropriate.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.