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GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
49.450.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 49.450.000 €
Verkehr : 49.450.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/02/2016 : 49.450.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Promoter’s project monitoring information - EN
Related public register
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II - EIA for East-West Highway Zemo Osiauri-Chumateleti
Related public register
30/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/02/2016
20150426
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Ministry of Regional Development and Infrastructure
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 49 million
EUR 176 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Development of a new highway alignment along the E-60 East-West Highway and, specifically, the 14 km section between Zemo Osiauri and Chumateleti. The project is part of the European route E-60, which is the second-longest European road corridor running from France to Kyrgyzstan. In Georgia, it runs from the Red Bridge at the Azerbaijan Border to the Poti Port at the Black Sea Coast, a distance of about 388 km.

The construction of this section of the East-West corridor will contribute to the development of trade, regional integration and interconnectivity, which are important factors for economic growth, progress and social transformation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project was located in the EU, it would fall under Annex I of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. An EIA (and a resettlement action plan) is being done. During appraisal the Bank will review the EIA process to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Georgia is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment (ESPOO Convention).

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules. The calls for tender and the award notices will be published in the Official Journal of the EU as appropriate.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II - EIA for East-West Highway Zemo Osiauri-Chumateleti
30/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Promoter’s project monitoring information - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II - EIA for East-West Highway Zemo Osiauri-Chumateleti
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63325767
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150426
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Georgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Datum der Veröffentlichung
30 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64463625
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150426
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Georgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/03/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II - EIA for East-West Highway Zemo Osiauri-Chumateleti
Related public register
30/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Andere Links
Übersicht
GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Datenblätter
GEORGIA EAST-WEST HIGHWAY II
Weitere Veröffentlichungen
Promoter’s project monitoring information - EN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Weitere Veröffentlichungen