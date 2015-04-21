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EDUCATION VILLE DE PARIS

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Bildung : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/02/2017 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION VILLE DE PARIS
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION VILLE DE PARIS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Februar 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/02/2017
20150421
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EDUCATION VILLE DE PARIS
VILLE DE PARIS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 millions
EUR 600 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement de la construction et de la rénovation de collèges et d'écoles de la Ville de Paris ainsi que de la rénovation de bâtiments universitaires, subventionnée par la ville.

Le projet financera la construction et la rénovation d'écoles et de collèges à Paris. L'amélioration des conditions d'accueil des élèves devrait avoir des effets positifs sur leurs perspectives d'études futures et leur insertion professionnelles. Les investissements visent à accroître la capacité d'accueil des établissements scolaires pour répondre à la croissance démographique de la ville ; à faciliter l'accès aux nouvelles technologies ; à améliorer l'accessibilité des collèges aux personnes handicapées ; et à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Le projet favorisera le capital humain de Paris et d'une façon plus générale de la France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet comprend des nouvelles constructions, des extensions et renovations de bâtiments existants d'enseignement primaire et secondaire, ainsi que d'enseignement supérieur. La Directive 2011/92/EC ne mentionne pas de besoin spécifique d'Etude d'Impact Environnemental (EIE) pour les bâtiments dédié à l'éducation, mais quelques sous-projets pourraient être analyses comme de la rénovation urbaine et nécessiter une EIE (Annexe II de la Directive Européenne). Ce point sera examiné pendant l'évaluation.

Le procès de publication et de passation des marchés utilise par le promoteur doit être conforme aux directives communautaires en matière de passation des marchés (Directives 2004/17/EC et 2004/18/EC amendée par le Réglement 1874/2004). Ces procédures seront examinées pendant l'évaluation.

Weitere Unterlagen
14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION VILLE DE PARIS
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION VILLE DE PARIS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION VILLE DE PARIS
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67013952
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150421
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION VILLE DE PARIS
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
180494430
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150421
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EDUCATION VILLE DE PARIS
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - EDUCATION VILLE DE PARIS
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Datenblätter
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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