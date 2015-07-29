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NORD PAS DE CALAIS THD

Unterzeichnung(en)

Betrag
183.426.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 183.426.000 €
Telekommunikation : 183.426.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/11/2016 : 2.000.000 €
20/12/2017 : 6.205.000 €
20/12/2017 : 175.221.000 €
Andere Links
Related public register
19/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORD PAS DE CALAIS THD
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NORD PAS DE CALAIS THD

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2016
20150392
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NORD PAS DE CALAIS THD
SYNDICAT MIXTE NORD-PAS-DE-CALAIS NUMERIQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 183 million
EUR 478 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Concession for the design, building, financing, operation, maintenance and commercialisation of a publicly-owned passive fibre broadband public initiative network in low-density areas of the Nord Pas-de-Calais, France.

The project aims to have over 500,000 households with fibre to the house (FTTH), upgrade nearly 200 ADSL sites with fibre connectivity and to provide fibre access to nearly 75 public and business sites, all located in areas not covered by the commercial operators.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under Environmenal Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work construction, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC).

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

This project would finance the private-sector party selected for the implementation of the project. The EIB will discuss various solutions including credit enhancement facilities for banks, bonds and senior debt. It should be noted also that the private sector, the Syndicat or its members could also be financed through intermediary banks accepted under the EIB's Programme France Très Haut-Débit (2013-0128).

Weitere Unterlagen
19/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORD PAS DE CALAIS THD
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NORD PAS DE CALAIS THD

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORD PAS DE CALAIS THD
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63703770
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150392
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NORD PAS DE CALAIS THD
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238997008
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150392
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/12/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NORD PAS DE CALAIS THD
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - NORD PAS DE CALAIS THD
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Übersicht
NORD PAS DE CALAIS THD
Datenblätter
NORD PAS DE CALAIS THD

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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