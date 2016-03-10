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ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
140.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 28.000.000 €
Deutschland : 28.000.000 €
Schweden : 84.000.000 €
Industrie : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/03/2016 : 28.000.000 €
10/03/2016 : 28.000.000 €
10/03/2016 : 84.000.000 €
Andere Links
Related public register
24/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Mai 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/03/2016
20150376
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
ASSA ABLOY AB (PUBL)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 314 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments in research, development and innovation activities related to door opening, i) entrance automation, identification and ii) access control systems, aiming to improve security, safety and convenience features.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in door opening, entrance automation, identification and access control technologies. Due to the promoter's close collaboration with customer industries and suppliers, the project is also expected to contribute to the diffusion of new knowledge and bring about a positive stimulus to further R&D and innovation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities. However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
24/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Datum der Veröffentlichung
24 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66582448
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150376
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Schweden
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125171364
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150376
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Schweden
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
24/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Related public register
29/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Andere Links
Übersicht
ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II
Datenblätter
ASSA ABLOY DOOR SOLUTIONS RDI II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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