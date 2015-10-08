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TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
300.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 300.000.000 €
Verkehr : 300.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2015 : 300.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Juncker-Plan: EIB vergibt Darlehen von 300 Millionen Euro für italienische Regionalzüge

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2015
20150364
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
TRENITALIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 300 million
EUR 709 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of rolling stock for regional passenger railway services in the Lazio, Liguria, Veneto, Piedmont and Tuscany regions in Italy. In particular, it consists of the acquisition of 49 five-car articulated electrical multiple units (EMUs) and 250 double-deck passenger coaches.

The project will increase the quality of the services provided by the promoter, and thereby will promote sustainable transport solutions, in line with EU objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market.

The promoter is a contracting authority regulated by public procurement law. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Juncker-Plan: EIB vergibt Darlehen von 300 Millionen Euro für italienische Regionalzüge

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63907817
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150364
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85741118
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150364
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
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Übersicht
TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
Datenblätter
TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Juncker-Plan: EIB vergibt Darlehen von 300 Millionen Euro für italienische Regionalzüge

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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