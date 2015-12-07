REGIONE PUGLIA 2014-2020 CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
- Industrie - Baugewerbe/Bau
- Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
The Structural Programme Loan will support the implementation of the Operation Programme for the Italian region of Puglia in the 2014-2020 period. The Regional Operational Programme of Puglia for the Implementation of the EU Cohesion Policy (OP) "Investment in growth and employment" is composed of 12 thematic axes and technical assistance which covers the following sectors: 1. R&D and innovation; 2. ICT; 3. SMEs competitiveness; 4. Sustainable energy and quality of life; 5. Adaptation to climate change, risk prevention; 6. Natural and cultural resources; 7. Sustainable transport; 8. Employment; 9. Social inclusion, poverty and discrimination; 10. Vocational training, education; 11. Administrative capacity and 12. Sustainable urban development.
The Operational Programme reflects the prevailing priorities of Puglia. The EU Structural and Investment Funds and the EIB loan will strengthen the sustainable economic development through infrastructure construction and rehabilitation and human capital development, thereby contributing to the overarching goals of EU 2020 Strategy.
Italy, as an EU Member State, has enacted the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into the national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the Promoter's environmental management capacity to properly apply the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.
The Bank will require the Promoter, as a public administration entity, to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. The details would be reviewed by the Bank's services during appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.