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REGIONE BASILICATA 2014 - 2020 CO-FINANCING

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 120.000.000 €
Energie : 6.000.000 €
Verkehr : 6.000.000 €
Wasser, Abwasser : 8.832.000 €
Stadtentwicklung : 12.600.000 €
Telekommunikation : 14.448.000 €
Dienstleistungen : 16.752.000 €
Durchleitungsdarlehen : 21.600.000 €
Industrie : 33.768.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/02/2016 : 6.000.000 €
17/02/2016 : 6.000.000 €
17/02/2016 : 8.832.000 €
17/02/2016 : 12.600.000 €
17/02/2016 : 14.448.000 €
17/02/2016 : 16.752.000 €
17/02/2016 : 21.600.000 €
17/02/2016 : 33.768.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt in der Basilikata Vorhaben im Gesamtwert von 1,3 Milliarden Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Juli 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/02/2016
20150348
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGIONE BASILICATA 2014-2020 CO-FINANCING
REGIONE BASILICATA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 826 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support the smart and sustainable economic development of the Region of Basilicata by co-financing investments addressed to fulfill the objectives established under the European Regional Development Fund (ERDF) programme developed within the Italian Partnership Agreement 2014-2020 framework.

The operation will support priority investments of the Region of Basilicata in the sectors of research, development and innovation (RDI), information and communications technology (ICT), renewable energy and energy efficiency, water and wastewater management, sustainable transport, transport systems and infrastructure networks, SMEs competitiveness, urban infrastructure, education, health and tourism. The overall project will bring about a significant improvement in the quality of life for the citizens of Basilicata and support the long-term economic growth of the region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Italy, as an EU Member State, has transposed the relevant EU Directives 2011/92/EU and 2001/42/EC into national environmental legislation. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC and the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as well as the requirements of the Habitats and Birds Directives where appropriate. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt in der Basilikata Vorhaben im Gesamtwert von 1,3 Milliarden Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - REGIONE BASILICATA 2014 - 2020 CO-FINANCING
Datum der Veröffentlichung
28 Aug 2015
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61017369
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150348
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Verkehr
Dienstleistungen
Energie
Telekommunikation
Wasser, Abwasser
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGIONE BASILICATA 2014 - 2020 CO-FINANCING
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63679505
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150348
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Industrie
Verkehr
Dienstleistungen
Energie
Telekommunikation
Wasser, Abwasser
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
REGIONE BASILICATA 2014-2020 CO-FINANCING
Datenblätter
REGIONE BASILICATA 2014 - 2020 CO-FINANCING
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Aktuelles und Storys

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