PORTO DI LIVORNO - PL

Übersicht
The project intends to enhance the maritime access to the existing "Darsena Toscana" at the Port of Livorno, including dredging at the port entrance and alongside the maritime access to the inner basins, re-profiling and rehabilitation of some sections, redevelopment works at the outer liquid bulk berth ("Darsena petroli") and a new storage facility dedicated to pulp products.
The project will contribute to the development of a core TEN-T node and to the promotion of sustainable transport, improving supply chain efficiency.
A full environmental impact assessment (EIA) was produced for the construction of a containment basin for dredged materials from the Port of Livorno "Construzione di una vasca di Contenimento per sedimenti di dragaggio del Porto di Livorno". For the components not included in this EIA, the promoter will obtain a screen-out decision from the competent authorities according to national law, transposed from the EIA Directive.
The promoter is a contracting authority, as referred to in Article 8 of Directive 2004/17/EC governing the procurement and procedures for entities operating in the public sector. Therefore, all contracts financed by means of this project have been or will be tendered in accordance with this directive, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.