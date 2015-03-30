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PORTO DI LIVORNO - PL

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 90.000.000 €
Verkehr : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2016 : 90.000.000 €
Andere Links
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12/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI LIVORNO - PL - NTs of the SEA
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12/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI LIVORNO - PL - Construction of a containment tank for dredging sediments of the Port of Livorno
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12/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI LIVORNO - PL
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2016
20150330
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTO DI LIVORNO - PL
AUTORITA PORTUALE DI LIVORNO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 121 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project intends to enhance the maritime access to the existing "Darsena Toscana" at the Port of Livorno, including dredging at the port entrance and alongside the maritime access to the inner basins, re-profiling and rehabilitation of some sections, redevelopment works at the outer liquid bulk berth ("Darsena petroli") and a new storage facility dedicated to pulp products.

The project will contribute to the development of a core TEN-T node and to the promotion of sustainable transport, improving supply chain efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A full environmental impact assessment (EIA) was produced for the construction of a containment basin for dredged materials from the Port of Livorno "Construzione di una vasca di Contenimento per sedimenti di dragaggio del Porto di Livorno". For the components not included in this EIA, the promoter will obtain a screen-out decision from the competent authorities according to national law, transposed from the EIA Directive.

The promoter is a contracting authority, as referred to in Article 8 of Directive 2004/17/EC governing the procurement and procedures for entities operating in the public sector. Therefore, all contracts financed by means of this project have been or will be tendered in accordance with this directive, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI LIVORNO - PL - NTs of the SEA
12/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI LIVORNO - PL - Construction of a containment tank for dredging sediments of the Port of Livorno
12/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI LIVORNO - PL
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI LIVORNO - PL - NTs of the SEA
Datum der Veröffentlichung
12 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60585799
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150330
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI LIVORNO - PL - Construction of a containment tank for dredging sediments of the Port of Livorno
Datum der Veröffentlichung
12 Apr 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64837860
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150330
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI LIVORNO - PL
Datum der Veröffentlichung
12 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65771477
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150330
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/04/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI LIVORNO - PL - NTs of the SEA
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12/04/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI LIVORNO - PL - Construction of a containment tank for dredging sediments of the Port of Livorno
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12/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI LIVORNO - PL
Andere Links
Übersicht
PORTO DI LIVORNO - PL
Datenblätter
PORTO DI LIVORNO - PL
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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