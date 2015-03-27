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PORTO DI GAETA - PL

Unterzeichnung(en)

Betrag
27.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 27.000.000 €
Verkehr : 27.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2015 : 27.000.000 €
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27/11/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI GAETA - PL
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2015
20150327
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTO DI GAETA - PL
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 27 million
EUR 36 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of new commercial port and dredging works in the port of Gaeta

The project is the final part of the port masterplan to increase quay and alongside draft length to enable larger ships to use the facility, to develop more yard area within the port and to improve road access.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An environmental impact assessment (EIA) for the project was undertaken and approved by the Ministry of Environment in July 2005 (National Regulations DPCM 27/12/1988 and DPCM 10/08/1988 No. 377 and following amendments; Law 8/7/1986). The project falls under Annex I of the EIA Directive (2011/92/EU).

The promoter is a contracting authority, as referred to in Article 8 of Directive 2004/17/EC governing the procurement and procedures for entities operating in the public sector. Therefore, all contracts financed by means of this project have been or will be tendered in accordance with this directive, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
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27/11/2015 - Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI GAETA - PL
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI GAETA - EIA
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2015
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63836375
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150327
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTO DI GAETA - PL
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63114741
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150327
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - PORTO DI GAETA - PL
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63278723
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150327
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/12/2015 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTO DI GAETA - EIA
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Andere Links
Übersicht
PORTO DI GAETA - PL
Datenblätter
PORTO DI GAETA - PL
Übergeordnetes Projekt
TEN-T MEDIUM SIZED ITALIAN PORTS PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen