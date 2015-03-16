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RAFFINERIA DI MILAZZO

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 110.000.000 €
Industrie : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2015 : 30.000.000 €
4/04/2016 : 40.000.000 €
20/05/2016 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAFFINERIA DI MILAZZO
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RAFFINERIA DI MILAZZO

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2015
20150316
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RAFFINERIA DI MILAZZO
RAFFINERIA DI MILAZZO SCPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 236 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project consists of various investments at a refinery located on the northern coast of Sicily. A third of the total investment will aim at improving the energy efficiency of the plant by installing heat-recovery systems in four existing process units; a third will be directed to adding a sulphur-recovery unit to the refinery to improve the reliability index of the refinery and the remaining part will be used to comply with the Italian environmental legislation with regard to the protection of groundwater and to overhaul the fire-fighting system.

The operation intends to reduce the plant's atmospheric emissions, to improve its energy efficiency and to upgrade its fire-fighting capabilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is not expected to require an environmental impact assessment (EIA). All environmental authorisations and relevant documents including the operational and construction permits will be reviewed during the project's due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAFFINERIA DI MILAZZO
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RAFFINERIA DI MILAZZO

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAFFINERIA DI MILAZZO
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63895060
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150316
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RAFFINERIA DI MILAZZO
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
168169835
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150316
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAFFINERIA DI MILAZZO
Related public register
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RAFFINERIA DI MILAZZO
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RAFFINERIA DI MILAZZO
Datenblätter
RAFFINERIA DI MILAZZO

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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