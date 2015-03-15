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PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/04/2016 : 250.000.000 €
Andere Links
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07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN - Warszawa Wschodnia – Dorohusk
Related public register
22/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt weiterhin die Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Oktober 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/04/2016
20150315
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 840 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of the railway line Warsaw - Lublin (170 km) and renovation of the Lukow - Lublin bypass.

The project will increase the quality of rail services provided in Poland as well as promote travel by rail and will, thereby, enhance sustainable transport, in line with EU objectives. Most of the project is located in a convergence region, and thereby will improve accessibility and potentially facilitate regional development.
The project is expected to generate substantial time and vehicle operating cost savings by allowing for more efficient use of existing rail capacity as well as promoting modal shift from road to rail through facilitating better rail services. Adding capacity would allow an increase in the frequency of regional trains and thus a noticeable modal shift from cars to rail, which would result in environmental and safety benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project was subject to an environmental impact assessment procedure. The project's potential impact on protected areas and species, in accordance with the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC), are to be appraised further.

The promoter is a public contracting authority subject to the provisions of the relevant directives. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN - Warszawa Wschodnia – Dorohusk
22/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt weiterhin die Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN - Warszawa Wschodnia – Dorohusk
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
61330910
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150315
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64263662
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150315
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN - Warszawa Wschodnia – Dorohusk
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Übersicht
PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN
Datenblätter
PLK RAILWAY MODERNISATION WARSAW LUBLIN
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt weiterhin die Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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