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HELSINGBORG HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
270.016.309 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 270.016.309 €
Gesundheit : 270.016.309 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2015 : 270.016.309 €
Andere Links
Related public register
04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINGBORG HOSPITAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2015
20150303
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HELSINGBORG HOSPITAL
REGION SKAANE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 2500 million (EUR 266 million)
SEK 5290 million (EUR 563 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the refurbishment and extension of the existing hospital campus in Helsingborg.

The project supports the extension, rehabilitation and reconfiguration of the hospital in Helsinborg in Skåne, the southernmost region in Sweden. The hospital is currently providing the service from a building erected in the 1970s which is at the end its economic lifetime and no longer suitable to provide an efficient modern healthcare service. To overcome this investment backlog, the region's council approved in March 2012 a long-term investment programme to extend the existing facility with a new building of about 40 000 m2 and to rehabilitate the existing buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the competent authority's screening decision during appraisal.

The public building will have to meet the relevant national targets on energy efficiency as a minimum. The energy performance design of the hospital and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

It is expected that the project will have positive social benefits, as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
04/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINGBORG HOSPITAL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINGBORG HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63820867
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150303
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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