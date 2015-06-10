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NAHVERKEHR BRANDENBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2015 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR BRANDENBURG
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR BRANDENBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juni 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/12/2015
20150285
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NAHVERKEHR BRANDENBURG
ACCEPTABLE CORPORATE(S), PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support investments in public transport infrastructure in the Federal State of Brandenburg from 2014 to 2019. The project targets new construction and extension of existing infrastructure for rail, bus and tram services.

The projects under the framework loan will improve accessibility, comfort and quality of public transport. Improved quality and attractiveness of public transport will contribute to sustainable economic and regional development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed project consists of a number of small and medium-sized works on the train, bus and tram network of Brandenburg. The Bank will require Land Brandenburg to ensure that the environmental impact assessment (EIA) process is applied in line with Directive 2011/92/EC on environmental impact assessment. Compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will also be assessed during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of all projects under the framework loan have been or shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR BRANDENBURG
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR BRANDENBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
6 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63897774
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150285
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR BRANDENBURG
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151850634
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150285
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
06/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NAHVERKEHR BRANDENBURG
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NAHVERKEHR BRANDENBURG
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Übersicht
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Datenblätter
NAHVERKEHR BRANDENBURG

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen