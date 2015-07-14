GRUPPO IREN TELERISCALDAMENTO E AMBIENTE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Investment programme in district heating networks and waste management facilities
The main purpose of such investments in district heating would be to improve the operational flexibility of the system (peak demand coverage) and to reduce the absolute amount of local air pollutants (NOx, SO2) by replacing individual smaller, fossil-fuel-fired heating boilers in residential and public buildings. Investments in the waste sector would contribute to increasing materials recovery from residual municipal waste and thereby decrease environmental and climate change impact from current waste treatment and disposal operations.
By virtue of their technical characteristics, some of the indicatively assumed project components for financing might concern investments which could fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. A condition will be included in the finance contract requiring that the promoter completes any EIA or nature conservation area impact assessment and receives approval from the competent authorities prior to allocating the Bank’s funds to the project scheme, including providing copies of the relevant documents, including the consents, to the Bank. Residual environmental impact of the project schemes assumed to be supported by the Bank is expected to be minimal.
The promoter is well known to the Bank and thus its procurement procedures are expected to be in compliance with Directive 2014/25/EU on utilities sector procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.