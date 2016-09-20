STADTENTWAESSERUNG HAMBURG II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Financing of investments in the Hamburg sewerage system in the years 2016-2019
The project concerns the investment programme of Hamburger Stadtentwaesserung for the period of 2016-2019 that will improve the efficiency and sustainability of wastewater services in Hamburg. It includes rehabilitation and upgrading of sewer systems and necessary lifecycle investments at the wastewater treatment plants. The project will assist in maintaining compliance with the Water Framework Directive 2000/60/EC and the Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC.
The schemes included in the project fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU. Environmental impact assessment procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. Where appropriate the requirements of the Habitats and Birds Directives are applied. The Bank's appraisal will focus on the promoter's environmental management capacity to properly apply these EU directives. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank's disclosure policy.
The promoter is a contracting authority within the meaning of Procurement Directive 2014/25/EU. All project contracts shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation - Directive 2014/25/EU and Directive 2007/66/EC in this case - as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.