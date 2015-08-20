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SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2015 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II
Related public register
28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/12/2015
20150274
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II
SAGA SIEDLUNGS-AG HAMBURG, GWG GESELLSCHAFT FUER WOHNEN UND BAUEN MBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed investment loan with SAGA GWG will be the second project with the City of Hamburg's social housing company for the financing of retrofitting and new construction of social housing and associated infrastructure.

Rehabilitation and construction of urban and social infrastructure in selected districts of Hamburg. The housing investments will need to satisfy the EIB's eligibility criteria for urban renewal and sustainable communities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The promoter does not operate in the utilities sector, does not have the status of a contracting authority and operates in a competitive environment. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement. Details for the awarding of the contracts will be further examined during appraisal.

Weitere Unterlagen
23/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II
28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II
Datum der Veröffentlichung
23 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64286342
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150274
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
162871221
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150274
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II
Related public register
28/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II
Andere Links
Übersicht
SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II
Datenblätter
SOZIALE STADTERNEUERUNG HAMBURG II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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