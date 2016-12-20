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PSA EFFICIENT POWERTRAINS

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2016 : 250.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/05/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA EFFICIENT POWERTRAINS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PSA EFFICIENT POWERTRAINS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2016
20150265
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PSA INNOVATIVE AND EFFICIENT POWERTRAINS
PEUGEOT SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Not disclosed.
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns (i) research and development (R&D) investments on Euro7-compliant powertrains (engines and transmissions) and (ii) capital expenditure in facilities manufacturing the developed fuel-efficient powertrains in cohesion regions.

The project has two major components. The first concerns the promoter's R&D activities in the period 2016-2021 for the development of diesel and petrol powertrains compliant with the upcoming Euro 7 emissions regulations; the developments will also allow the promoter to comply with the upcoming CO2 requirements in 2020 and 2025. The activities will be carried out at the promoter's technical centres in France. The second component concerns capital expenditure for the manufacture of new fuel-efficient petrol and diesel engines in cohesion priority regions in France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. In addition, it concerns some capital expenditure related to the R&D activities. The Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments could fall under Annex II of the EIA Directive, as well as any other environmental details of the project.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
19/05/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA EFFICIENT POWERTRAINS
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PSA EFFICIENT POWERTRAINS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA EFFICIENT POWERTRAINS
Datum der Veröffentlichung
19 May 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62746152
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150265
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PSA EFFICIENT POWERTRAINS
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
182420716
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150265
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
19/05/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PSA EFFICIENT POWERTRAINS
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PSA EFFICIENT POWERTRAINS
Andere Links
Übersicht
PSA INNOVATIVE AND EFFICIENT POWERTRAINS
Datenblätter
PSA EFFICIENT POWERTRAINS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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