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ENGINEERING RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2015 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING RDI II
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENGINEERING RDI II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 August 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2015
20150261
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENGINEERING RDI II
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 118 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to investments in research, development and innovation (RDI).

The project concerns RDI investments for new software technologies as well as the development of new applications for the public administration, financial institutions, utilities and telecom companies. The activities are carried out in Italy and are partially co-funded by Horizon 2020 or by national programmes. The R&D programme will be implemented from 2015 to 2017.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. An Environmental Impact Assessment is therefore not needed as per EIA directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity. As such, the promoter is not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
30/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING RDI II
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENGINEERING RDI II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING RDI II
Datum der Veröffentlichung
30 Oct 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62698985
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150261
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENGINEERING RDI II
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88892182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150261
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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30/10/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING RDI II
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENGINEERING RDI II
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Übersicht
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Datenblätter
ENGINEERING RDI II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen