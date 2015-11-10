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TERNA RETI ELETTRICHE VI

Unterzeichnung(en)

Betrag
153.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 153.000.000 €
Energie : 153.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2015 : 153.000.000 €
Andere Links
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07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - RETI ELETTRICHE VI - Sottostazione 380/150 kV di Melfi
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08/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RETI ELETTRICHE VI
Related public register
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TERNA RETI ELETTRICHE VI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2015
20150256
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RETI ELETTRICHE VI
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 153 million
EUR 307 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme comprising several new/extended electricity transmission facilities geographically dispersed throughout Italy

The main purpose of these facilities is to integrate renewable generation into the grid, abate congestion, improve voltage regulation and reinforce some areas of the network in order to maintain the reliability standard.The programme also includes several sub-projects aiming to improve network operation and maintenance and strengthen network resilience to extreme contingencies, security threats and natural hazards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures will be applied as necessary.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - RETI ELETTRICHE VI - Sottostazione 380/150 kV di Melfi
08/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RETI ELETTRICHE VI
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TERNA RETI ELETTRICHE VI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - RETI ELETTRICHE VI - Sottostazione 380/150 kV di Melfi
Datum der Veröffentlichung
7 Mar 2016
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62670207
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150256
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RETI ELETTRICHE VI
Datum der Veröffentlichung
8 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64301680
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150256
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - TERNA RETI ELETTRICHE VI
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
233347174
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150256
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/03/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - RETI ELETTRICHE VI - Sottostazione 380/150 kV di Melfi
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Andere Links
Übersicht
RETI ELETTRICHE VI
Datenblätter
TERNA RETI ELETTRICHE VI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen