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BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 85.000.000 €
Verkehr : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2015 : 85.000.000 €
Andere Links
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24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
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04/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION - Non Technical Summary
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31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2015
20150236
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
REINO DE ESPANA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 155 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the expansion of port infrastructure in the Port of Bilbao, Spain, including construction of a new quay, a new passenger terminal and two intermodal facilities in the hinterland area.

The project will allow the Port of Bilbao to accommodate more traffic and alleviate operational constraints of the existing layout. It will also enhance the port capacity to better serve its hinterland region and foster transport modal shift from road to rail and maritime, thus reducing air pollution. The Port of Bilbao is part of the TEN-T core network.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project's compliance with Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC, including the status of any environmental studies and public consultation, mitigation measures, environmental monitoring plans and biodiversity assessment requirements will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC as well as Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
04/01/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION - Non Technical Summary
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62641390
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150236
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION - Non Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
4 Jan 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63821084
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20150236
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256072757
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20150236
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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24/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
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Übersicht
BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION
Datenblätter
BILBAO PORT NEW QUAY AND EXPANSION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen