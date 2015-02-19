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GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
182.450.000 €
Länder
Sektor(en)
Sambia : 182.450.000 €
Verkehr : 182.450.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/09/2020 : 72.450.000 €
7/08/2018 : 110.000.000 €
(*) Einschließlich 72.450.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch AFRICA INVESTMENT PLATFORM
Andere Links
Related public register
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE
Related public register
19/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE - Environmental and Social Impact Statement (ESIS)
Zugehörige Pressemitteilungen
Zambia: European support to help unlock Great North Road’s potential for Zambians

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 November 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/08/2018
20150219
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GREAT NORTH ROAD (T2) Upgrade
ROAD DEVELOPMENT AGENCY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 182 million
EUR 435 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the upgrade of the Zambian section of the Great North Road (T2) between Mpika and the border with Tanzania in Nakonde. It further includes the rehabilitation of feeder roads in the Chinsali-Nakonde section, complementary initiatives in the project area and the provision of technical assistance.

The project is a joint COMESA/EAC/SADC Aid for Trade Initiative, the primary aim of which is to lower transport cost along this key regional road corridor. It will contribute transforming centrally located Zambia from a land-locked to a land-linked country, while fostering continental integration and promoting inclusive economic growth and poverty reduction. It will help diversify the Zambian economy and unlock the country's economic potential. The upgrade of the Great North Road will also make the road more resilient to climate change and safer for road users and local communities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental and Social Impact Statement (ESIS) Report has been developed, including public consultations and accompanying management plans of a Resettlement Action Plan (RAP), Stakeholder Engagement Plan (SEP) and an Environmental and Social Management Plan (ESMP).

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE
19/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE - Environmental and Social Impact Statement (ESIS)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Zambia: European support to help unlock Great North Road’s potential for Zambians

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
22 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79197316
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150219
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE - Environmental and Social Impact Statement (ESIS)
Datum der Veröffentlichung
19 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79937291
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20150219
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Sambia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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22/01/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE
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19/11/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE - Environmental and Social Impact Statement (ESIS)
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Übersicht
GREAT NORTH ROAD (T2) Upgrade
Datenblätter
GREAT NORTH ROAD (T2) UPGRADE
Zugehörige Pressemitteilungen
Zambia: European support to help unlock Great North Road’s potential for Zambians

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen