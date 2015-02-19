GREAT NORTH ROAD (T2) Upgrade

Übersicht
The project consists of the upgrade of the Zambian section of the Great North Road (T2) between Mpika and the border with Tanzania in Nakonde. It further includes the rehabilitation of feeder roads in the Chinsali-Nakonde section, complementary initiatives in the project area and the provision of technical assistance.
The project is a joint COMESA/EAC/SADC Aid for Trade Initiative, the primary aim of which is to lower transport cost along this key regional road corridor. It will contribute transforming centrally located Zambia from a land-locked to a land-linked country, while fostering continental integration and promoting inclusive economic growth and poverty reduction. It will help diversify the Zambian economy and unlock the country's economic potential. The upgrade of the Great North Road will also make the road more resilient to climate change and safer for road users and local communities.
An Environmental and Social Impact Statement (ESIS) Report has been developed, including public consultations and accompanying management plans of a Resettlement Action Plan (RAP), Stakeholder Engagement Plan (SEP) and an Environmental and Social Management Plan (ESMP).
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.