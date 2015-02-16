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VASILIKOS-WESTERN NICOSIA CONVEYOR WATER SUPPLY

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/10/2016 : 40.000.000 €
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21/11/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VASILIKOS-WESTERN NICOSIA CONVEYOR WATER SUPPLY
Zugehörige Pressemitteilungen
Zypern: EIB stellt Mittel für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung in Nicosia und für Hochwasserschutzeinrichtungen in Zypern bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 September 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2016
20150216
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VASILIKOS-WESTERN NICOSIA CONVEYOR WATER SUPPLY
Republic of Cyprus
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 56 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Improving the security of water supply for the domestic needs of Western Nicosia communities

The project aims to improve the security of water supply of the city of Nicosia and communities in the western province of Nicosia. Currently, the water supply relies on boreholes and, due to frequent droughts, the availability of water has reduced in recent years. The project scope consists of a pipeline, several pumping stations, water storage facilities and other necessary supporting infrastructure for the conveyance of 60,000 m3 per day of desalinated water from the Vasilikos desalination plant near Limassol to the Nicosia service area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment programme is geared toward securing a sustainable management of water supply and distribution, bringing about a positive social and environmental impact. Compliance with EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VASILIKOS-WESTERN NICOSIA CONVEYOR WATER SUPPLY
Datum der Veröffentlichung
21 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67149625
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150216
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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VASILIKOS-WESTERN NICOSIA CONVEYOR WATER SUPPLY
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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