Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/07/2015 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/07/2015
20150210
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
KELAG-KAERNTNER ELEKTRIZITAETS-AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 212 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme in heating, wind/hydro power production and grid investments during 2014-2017 by the regional multi-sector energy company of Carinthia.

The project will promote the development and modernisation of the electricity distribution and district heating networks of KELAG, as well as adding and restoring renewable energy production. It will enable KELAG to maintain/improve the current levels of network reliability and safety and add new customer connections.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hydro, wind and district heating schemes are expected to fall under Annex II of Directive 2011/92/EU on environmental impact assessment (EIA), whereby the need for an EIA is determined by the competent national authority. Electricity distribution at medium and low voltage, district heating and refurbishments of hydropower plants are typically implemented with low or insignificant environmental impact.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC and 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
10 Jul 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
60134457
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150210
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
Datum der Veröffentlichung
21 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94467638
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150210
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
Related public register
21/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
Andere Links
Übersicht
KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS
Datenblätter
KELAG ENERGY PRODUCTION AND NETWORKS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen