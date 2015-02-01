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ENEL OPEN METER

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 1.000.000.000 €
Energie : 1.000.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2018 : 250.000.000 €
19/11/2019 : 250.000.000 €
28/07/2017 : 500.000.000 €
Andere Links
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08/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL OPEN METER
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL OPEN METER
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen über eine Milliarde Euro an E-Distribuzione für intelligente Stromzähler

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Mai 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/08/2017
20150201
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OPEN METER
E-DISTRIBUZIONE SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
EUR 2343 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Implementation of an advanced electricity metering system throughout E-Distribuzione's concession areas in Italy.

The project concerns the replacement of the remotely manageable electricity meters currently installed in the promoter's concession areas with a more advanced electricity metering system.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

No significant environmental impacts expected. The Bank will evaluate the environmental aspects of the project and will review the relevant promoter's procedures applied to implement the project to ensure that they are in line with EU standards and good industry practice.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/17/EC, and 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
08/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL OPEN METER
22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL OPEN METER
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen über eine Milliarde Euro an E-Distribuzione für intelligente Stromzähler

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL OPEN METER
Datum der Veröffentlichung
8 Sep 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74733446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20150201
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENEL OPEN METER
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165049476
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20150201
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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08/09/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENEL OPEN METER
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22/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENEL OPEN METER
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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